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Споряджені ракетоносії чергують у Середземному морі — яка ситуація у Чорному

9 квітня 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Споряджені ракетоносії чергують у Середземному морі — яка ситуація у Чорному
Пуск ракети з морського носія. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 9 квітня, ворог продовжує тримати ракетоносії у пунктах базування у Чорному та Азовському морях. Проте у Середземному чергують кораблі зі спорядженими ракетами, тож загроза ракетного обстрілу залишається постійно.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 4 кораблі, 3 ракетоносія з 20 "Калібрами".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керченською протокою рух здійснили:

  • до Азовського моря — 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 12 суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про російський флот

Нагадаємо, українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені й не перебувають у бойовій готовності. Окрім цього, уражена також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.

Також ми писали, що в російському Примор'ї уночі 8 квітня трапилася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Велика". Внаслідок події загинула одна людина, ще троє — доставлені до лікарні.

Одеса
Чорне море
Одеська область
Азовське море

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