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Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Середземному морі — яка загроза у Чорному

8 квітня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Середземному морі — яка загроза у Чорному
Ворожі кораблі на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 8 квітня, російських кораблів немає на чергуванні в акваторії Чорного моря. Проте у Середземне ворог вивів спорядженні ракетами носії, тож загроза ракетного обстрілу залишається досить високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 4 кораблі, 3 ракетоносія з 20 "Калібрами".

     

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 16 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор. А ось до Чорного моря — 8 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про російський флот

Нагадаємо, українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені й не перебувають у бойовій готовності. Окрім цього, уражена також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.

Також ми писали, що РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте не мають серйозних успіхів на воді.

Додамо, сьогодні, 8 квітня, російські загарбники атакували Україну, застосувавши ударні дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити чотири дрони над Одещиною, проте є влучання в об'єкт інфраструктури.

Одеса
війна
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корабель
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