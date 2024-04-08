Прокурори розпочали розслідування сьогоднішньої дронової атаки на Одещину

Ворог атакує Одещину. Фото ілюстративне: iStock

Сьогодні, 8 квітня, один із ворожих БпЛА влучив у логістично-транспортний об'єкт під час дронової атаки на Одеську область. Прокурори вже почали розслідування, адже окупанти вкотре порушили закони війни.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Наслідки атаки

Метою окупантів залишається ураження об'єктів критичної інфраструктури. Так, сьогодні один із ворожих безпілотників влучив у логістично-транспортний об'єкт в Одеському районі. Падінням уламків збитого дрона там також пошкоджено АЗС.

"Огляд триває, на місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", — йдеться у повідомленні.

Атака на Одещину 8 квітня — що відомо

Вночі проти 8 квітня в Одесі пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто, спрямувавши ударні безпілотники.

Згодом, вранці 8 квітня терористи вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. В Одеському районі сталося влучання та руйнування.

У Силах оборони півдня повідомили, що на Одещині загалом було збито чотири ''шахеди''. Окрім цього, два — на Миколаївщині, один — на Кіровоградщині.