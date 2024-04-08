Прокурори розпочали розслідування сьогоднішньої дронової атаки на Одещину
Сьогодні, 8 квітня, один із ворожих БпЛА влучив у логістично-транспортний об'єкт під час дронової атаки на Одеську область. Прокурори вже почали розслідування, адже окупанти вкотре порушили закони війни.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.
Наслідки атаки
Метою окупантів залишається ураження об'єктів критичної інфраструктури. Так, сьогодні один із ворожих безпілотників влучив у логістично-транспортний об'єкт в Одеському районі. Падінням уламків збитого дрона там також пошкоджено АЗС.
"Огляд триває, на місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", — йдеться у повідомленні.
Атака на Одещину 8 квітня — що відомо
Вночі проти 8 квітня в Одесі пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто, спрямувавши ударні безпілотники.
Згодом, вранці 8 квітня терористи вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. В Одеському районі сталося влучання та руйнування.
У Силах оборони півдня повідомили, що на Одещині загалом було збито чотири ''шахеди''. Окрім цього, два — на Миколаївщині, один — на Кіровоградщині.
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