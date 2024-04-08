Прокуроры начали расследование сегодняшней дроновой атаки на Одесчину

Враг атакует Одесскую область. Фото иллюстративное: iStock

Сегодня, 8 апреля, один из вражеских БпЛА попал в логистический транспортный объект во время дроновой атаки на Одесскую область. Прокуроры уже начали расследование, ведь оккупанты в очередной раз нарушили законы войны.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Последствия атаки

Целью оккупантов остается поражение объектов критической инфраструктуры. Так, сегодня один из вражеских беспилотников попал в логистический транспортный объект в Одесском районе. Падением обломков сбитого дрона там также повреждены АЗС.

"Обзор продолжается, на местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", — говорится в сообщении.

Атака на Одесчину 8 апреля — что известно

Ночью против 8 апреля в Одессе раздались взрывы. Российские оккупанты атаковали город, направив ударные беспилотники.

Впоследствии утром 8 апреля террористы в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам. В Одесском районе произошло попадание и разрушение.

В Силах обороны юга сообщили, что в Одесской области в общей сложности были сбиты четыре ''шахеда''. Кроме этого, два — на Николаевщине, один — на Кировоградщине.