Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Прокуроры начали расследование сегодняшней дроновой атаки на Одесчину arrow

Прокуроры начали расследование сегодняшней дроновой атаки на Одесчину

8 апреля 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Прокуроры начали расследование сегодняшней дроновой атаки на Одесчину
Враг атакует Одесскую область. Фото иллюстративное: iStock
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 8 апреля, один из вражеских БпЛА попал в логистический транспортный объект во время дроновой атаки на Одесскую область. Прокуроры уже начали расследование, ведь оккупанты в очередной раз нарушили законы войны.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Последствия атаки

Целью оккупантов остается поражение объектов критической инфраструктуры. Так, сегодня один из вражеских беспилотников попал в логистический транспортный объект в Одесском районе. Падением обломков сбитого дрона там также повреждены АЗС.

"Обзор продолжается, на местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", — говорится в сообщении.

Атака на Одесчину 8 апреля — что известно

Ночью против 8 апреля в Одессе раздались взрывы. Российские оккупанты атаковали город, направив ударные беспилотники.

Впоследствии утром 8 апреля террористы в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам. В Одесском районе произошло попадание и разрушение.

В Силах обороны юга сообщили, что в Одесской области в общей сложности были сбиты четыре ''шахеда''. Кроме этого, два — на Николаевщине, один — на Кировоградщине.

Одесса
война
российские войска
Одесская область
прокуратура
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку