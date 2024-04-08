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Враг увеличил количество ракетоносителей в Средиземном море — какая угроза в Черном

8 апреля 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг увеличил количество ракетоносителей в Средиземном море — какая угроза в Черном
Вражеские корабли на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 8 апреля, российских кораблей нет на дежурстве в акватории Черного моря. Однако в Средиземное враг вывел снаряженные ракетами носители, поэтому угроза ракетного обстрела остается достаточно высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 4 корабля, 3 ракетоносителя с 20 "Калибрами".

     

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 16 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор. А вот к Черному морю — 8 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше о российском флоте

Напомним, украинские бойцы каждый день становятся в защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности. Кроме того, поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

Также мы писали, что РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако не имеют серьезных успехов на воде.

Сегодня, 8 апреля, российские захватчики атаковали Украину, применив ударные дроны. Силам противовоздушной обороны удалось сбить четыре дрона над Одесчиной, однако есть попадание в объект инфраструктуры.

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