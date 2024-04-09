Снаряженные ракетоносители дежурят в Средиземном море — какая ситуация в Черном

Пуск ракеты с морским носителем. Фото: росСМИ

На сегодня, 9 апреля, враг продолжает держать ракетоносители в пунктах базирования в Черном и Азовском морях. Однако в Средиземном море дежурят корабли со снаряженными ракетами, поэтому угроза ракетных обстрелов остается постоянно.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 4 корабля, 3 ракетоносителя с 20 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ Керченским проливом движение совершили:

к Азовского моря — 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 12 судов, из них 0 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, украинские бойцы каждый день становятся в защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности. Кроме того, поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

Также мы писали, что в русском Приморье ночью 8 апреля произошел пожар на многофункциональном судне поставок "Екатерина Великая". В результате происшествия погиб один человек, еще трое — доставлены в больницу.