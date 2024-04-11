Россия вывела ракетоноситель в Черное море — какая угроза вражеского флота

Вражеский ракетоноситель в море. Фото: росСМИ

На сегодня, 11 апреля, враг вывел снаряженный ракетоноситель в акваторию Черного моря после длительной паузы. Кроме того, угроза присутствует и в акватории Средиземного моря, ведь там также дежурят корабли, снаряженные "Калибрами".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море — 1 ракетоноситель с общим залпом до 4 ракет "Калибр";

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 4 корабля, из которых 3 ракетоносителя с 20 "Калибрами". https://t.me/ukrainian_navy/5926

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ Керченским проливом движение совершили:

к Азовского моря — 16 судов, из них 3 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 12 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Ситуация в Черном море

Напомним, что успешно выполненные операции Украины в Черном море состоят в комплексной работе всех подразделений Сил обороны. Однако и опрометчивость и самоуверенность врага часто играют на руку украинским бойцам.



Также мы сообщали, что вчера стало известно про российский вертолет Ка-27, который упал неподалеку от временно оккупированного Крыма. Однако катастрофа могла произойти не только из-за технических неполадок.



Добавим, что российская армия упустила возможность миновать акваторию Черного моря. В настоящее время силы обороны Украины активно работают над безопасностью зернового коридора, через который идет экспорт зерна и других продуктов.