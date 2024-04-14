Су-57 не зміг виконати бойове завдання в Чорному морі — Братчук розказав чому
Учора над Чорним морем було зафіксовано багатофункціональний винищувач п’ятого покоління Су-57 із завантаженням ракет Х-69. Окупанти хотіли вчинити черговий терор проти України, проте поставлене бойове завдання їм так і не вдалося виконати.
Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
У росіян закінчуються ресурси
За інформацією військового підняття росіянами у повітря літака такого класу, свідчить про те, що ресурс тактичної авіації противника закінчується. Загарбники змушені залучати більш сучасне обладнання, саме таким є й Су-57.
"Ми говоримо про те, що саме цей літак з’явився, його супроводжували й не дали виконати бойове завдання. Тобто ресурс тієї ж тактичної авіації у них все-таки поступово вичерпується. Тому й залучили "новинку", — каже Братчук.
Росіяни не змогли залучити Су-57: чому
Також речник додав, що окупанти так і не змогли виконати поставлене їм завдання. Адже ворожу авіацію зафіксували українські військові та партнери.
"Цей літак виходив на бойові пуски ракетами Х-69, але завдання не виконав, адже його помітили, супроводжували й могли уразити. Це літак майже 5-го покоління. Якщо ворог так ризикує, то це говорить про певні тенденції", — розповів Сергій Братчук.
Су-57: що відомо
Літак Су-57 — це новітній винищувач п’ятого покоління. Його основні характеристики:
- маса порожнього літака — 18 500 кг;
- розмір крила — 14 м;
- довжина літака — 19,7 м;
- максимальна швидкість — 2600 км/год;
- екіпаж — 1 людина;
Цей літак здатен завдавати ударів ракетами Х-69. Саме цим озброєнням була днями атакована Трипільська теплоелектростанція.
Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про недоліки російської армії, адже ракети "Калібр наразі не летять по Україні, бо у росіян виникли проблеми з логістичною доправкою ракет на окупований півострів.
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