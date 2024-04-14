Су-57 не смог выполнить боевую задачу в Черном море — Братчук рассказал почему

Истребитель Су-57. Фото: Минобороны РФ

Вчера над Черным морем был зафиксирован многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 с загрузкой ракет Х-69. Оккупанты хотели совершить очередной террор против Украины, однако поставленную боевую задачу им так и не удалось выполнить.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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У россиян заканчиваются ресурсы

По информации военного поднятия россиянами в воздух самолета такого класса, свидетельствует о том, что ресурс тактической авиации противника заканчивается. Захватчики вынуждены задействовать более современное оборудование, именно таким и есть Су-57.

"Мы говорим о том, что именно этот самолет появился, его сопровождали и не дали выполнить боевую задачу. То есть ресурс той же тактической авиации у них все же постепенно исчерпывается. Потому и привлекли "новинку", — говорит Братчук.

Россияне не смогли задействовать Су-57: почему

Также спикер добавил, что оккупанты так и не смогли выполнить поставленную им задачу. А ведь вражескую авиацию зафиксировали украинские военные и партнеры.

"Этот самолет выходил на боевые пуски ракетами Х-69, но задачу не выполнил, ведь его заметили, сопровождали и могли поразить. Это самолет почти 5-го поколения. Если враг так рискует, то это говорит об определенных тенденциях", — рассказал Сергей Братчук.

Су-57: что известно

Самолет Су-57 — это новейший истребитель пятого поколения. Его основные характеристики:

масса пустого самолета — 18 500 кг;

размер крыла — 14 м;

длина самолета — 19,7 м;

максимальная скорость — 2600 км/ч;

экипаж — 1 человек;

Этот самолет способен наносить удары ракетами Х-69. Именно этим вооружением была на днях атакована Трипольская теплоэлектростанция.

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о недостатках российской армии, ведь ракеты "Калибр пока не летят по Украине, потому что у россиян возникли проблемы с логистической отправкой ракет на оккупированный полуостров.