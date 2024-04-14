Су-57 не смог выполнить боевую задачу в Черном море — Братчук рассказал почему
Вчера над Черным морем был зафиксирован многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 с загрузкой ракет Х-69. Оккупанты хотели совершить очередной террор против Украины, однако поставленную боевую задачу им так и не удалось выполнить.
Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
У россиян заканчиваются ресурсы
По информации военного поднятия россиянами в воздух самолета такого класса, свидетельствует о том, что ресурс тактической авиации противника заканчивается. Захватчики вынуждены задействовать более современное оборудование, именно таким и есть Су-57.
"Мы говорим о том, что именно этот самолет появился, его сопровождали и не дали выполнить боевую задачу. То есть ресурс той же тактической авиации у них все же постепенно исчерпывается. Потому и привлекли "новинку", — говорит Братчук.
Россияне не смогли задействовать Су-57: почему
Также спикер добавил, что оккупанты так и не смогли выполнить поставленную им задачу. А ведь вражескую авиацию зафиксировали украинские военные и партнеры.
"Этот самолет выходил на боевые пуски ракетами Х-69, но задачу не выполнил, ведь его заметили, сопровождали и могли поразить. Это самолет почти 5-го поколения. Если враг так рискует, то это говорит об определенных тенденциях", — рассказал Сергей Братчук.
Су-57: что известно
Самолет Су-57 — это новейший истребитель пятого поколения. Его основные характеристики:
- масса пустого самолета — 18 500 кг;
- размер крыла — 14 м;
- длина самолета — 19,7 м;
- максимальная скорость — 2600 км/ч;
- экипаж — 1 человек;
Этот самолет способен наносить удары ракетами Х-69. Именно этим вооружением была на днях атакована Трипольская теплоэлектростанция.
Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о недостатках российской армии, ведь ракеты "Калибр пока не летят по Украине, потому что у россиян возникли проблемы с логистической отправкой ракет на оккупированный полуостров.
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