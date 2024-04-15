Российские корабли в Черном море — какая угроза ракетного обстрела

Российские корабли на рейде. Иллюстративное фото: росСМИ

На сегодня, 15 апреля, россияне продолжают держать вражеский корабль в акватории Черного моря. Оккупанты держат большинства своего флота как можно дальше от границ Украины, в частности в Средиземном море дежурят снаряженные ракетоносители.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море 1 вражеский корабль;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 2 ракетоносителя с 24 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 15 судов, из них 5 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, Черным морем прошли 15 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что два года назад украинские Военно-морские силы нанесли удар по знаменитому российскому крейсеру "Москва". В результате успешной операции корабль, с помощью которого оккупанты били по Украине, пошел на дно Черного моря в 120 километрах от Одессы.



Также мы писали, что недавно над Черным морем был зафиксирован функциональный истребитель пятого поколения Су-57 с загрузкой ракет Х-69. Оккупанты хотели совершить очередной террор против Украины, однако поставленную боевую задачу им так и не удалось выполнить.



Добавим, что уничтожение Крымского моста уже давно анонсировано и, возможно, он доживает свои последние месяцы. Операция по ликвидации этого незаконного сооружения будет уникальна, и оккупантам следует ждать неожиданностей.