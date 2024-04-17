В Одессе прогремели взрывы — враг атакует город
Сейчас, 17 апреля, жители Одессы и области слышали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой выпуска баллистических ракет с юга.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Предварительно воздушные силы ВС Украины и мониторинговые каналы сообщали об угрозе баллистики. В частности, о ракете в направлении Одессы.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей не выходить из укрытий к отбою воздушной тревоги.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
Угроза баллистического вооружения — что это
Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что враг постоянно проводит провокации на оккупированных и прифронтовых территориях Украины, в частности, на юге Украины. Кроме того, россияне также следят за ситуацией в Черном море и держат корабли в пунктах базирования, ведь используют ракетоносители только при удобных для них условиях.
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