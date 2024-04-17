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В Одессе прогремели взрывы — враг атакует город

17 апреля 2024 09:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе прогремели взрывы — враг атакует город
Ракета в небе. Фото: Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сейчас, 17 апреля, жители Одессы и области слышали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой выпуска баллистических ракет с юга.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

В Одессе прогремели взрывы — враг атакует город - фото 1
Взрывы в Одессе. Фото: скриншот
В Одессе прогремели взрывы — враг атакует город - фото 2
Взрывы в Одесской области Фото: скриншот

Предварительно воздушные силы ВС Украины и мониторинговые каналы сообщали об угрозе баллистики. В частности, о ракете в направлении Одессы.

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Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот
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Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей не выходить из укрытий к отбою воздушной тревоги.

В Одессе раздались взрывы - враг атакует город - фото 5
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

В Одессе прогремели взрывы — враг атакует город - фото 6
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что враг постоянно проводит провокации на оккупированных и прифронтовых территориях Украины, в частности, на юге Украины. Кроме того, россияне также следят за ситуацией в Черном море и держат корабли в пунктах базирования, ведь используют ракетоносители только при удобных для них условиях.

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