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Утренняя атака Одесской области 11 апреля — детали удара

17 апреля 2024 12:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Утренняя атака Одесской области 11 апреля — детали удара
Ракета в небе. Фото иллюстративный: depositphotos / palinchak
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар баллистике по Одесской области. Целью оккупантов остается нанесение как можно большего ущерба инфраструктуре южного региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

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Военные отметили, что тактика врага остается неизменной. Россияне продолжают избивать точечно, используя баллистическое вооружение. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

"Утром атакована Одесчина. Под ударом снова инфраструктура региона", — говорится в сообщении.

Мы писали ранее, что почти каждый день оккупанты запускают ударные дроны и ракеты, пытаясь попасть в объекты критической инфраструктуры. В частности, припортовую инфраструктуру Одесской области Россия обстреливала более 200 раз за период полномасштабного вторжения.

Также сегодня утром, 11 апреля, россияне совершили обстрел Чернигова, в результате которого жертвами стали 10 гражданских украинцев, еще 20 ранены. Но, по словам Владимира Зеленского, это количество может возрасти.

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Новости Одессы
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ракетный удар

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