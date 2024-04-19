В Одесі лунають вибухи

Дим підіймається після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

В Одесі пролунав потужний вибух, зараз, 19 квітня. В регіоні оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою випуску балістичних ракет з півдня.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Оновлено:14:10. В місті знову чути вибухи.

Керівництво міста та області закликають містян знаходитись в укриттях.

Олег Кіпер закликав містян перебувати в укриттях. Фото: скриншот.

Геннадій Труханов закликав містян перебувати в укриттях. Фото: скриншот.

У Силах оборони півдня повідомили, що йде бойова робота по ворожих цілях. При цьому, деякі моніторингові канали пишуть, що є вихід балістики з тимчасово окупованого Криму.

Повідомлення про бойову роботу. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня Одеський регіон знову потерпав від агресії окупантів. Росіяни вкотре намагались поцілити в об'єкти критичної інфраструктури регіону.