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Сильні вибухи в Одесі — ракетна атака на південь

19 квітня 2024 05:19
оновлено: 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сильні вибухи в Одесі — ракетна атака на південь
Дим підіймається після вибуху зранку. Ілюстративне фото: t.me/uniannet
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одесі зараз 19 квітня було чути близько 05:15. На південні області летять російські ракети.

Про вибух повідомляють місцеві ЗМІ в Telegram.

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Вибухи в Одесі зараз 19 квітня

В Одесі лунають вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Одеса"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Одеса"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Одесса. Одеса"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Одесса. Одеса"

Тим часом в Україні в усіх областях оголошено ракетну небезпеку, масштабна повітряна тривога продовжується.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 19 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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