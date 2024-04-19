Сильні вибухи в Одесі — ракетна атака на південь

Дим підіймається після вибуху зранку. Ілюстративне фото: t.me/uniannet

Вибухи в Одесі зараз 19 квітня було чути близько 05:15. На південні області летять російські ракети.

Про вибух повідомляють місцеві ЗМІ в Telegram.

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Вибухи в Одесі зараз 19 квітня

В Одесі лунають вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Одеса"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Одесса. Одеса"

Тим часом в Україні в усіх областях оголошено ракетну небезпеку, масштабна повітряна тривога продовжується.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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