Сильні вибухи в Одесі — ракетна атака на південь
19 квітня 2024 05:19
оновлено: 05:25
Дим підіймається після вибуху зранку. Ілюстративне фото: t.me/uniannet
Вибухи в Одесі зараз 19 квітня було чути близько 05:15. На південні області летять російські ракети.
Про вибух повідомляють місцеві ЗМІ в Telegram.
Читайте також:
Вибухи в Одесі зараз 19 квітня
В Одесі лунають вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.
Тим часом в Україні в усіх областях оголошено ракетну небезпеку, масштабна повітряна тривога продовжується.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!