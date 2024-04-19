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Сильные взрывы в Одессе — ракетная атака на юг

19 апреля 2024 05:19
обновлено: 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сильные взрывы в Одессе — ракетная атака на юг
Дым поднимается после взрыва с утра. Иллюстративное фото: t.me/uniannet
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас 19 апреля были слышны около 05:15. На южные области улетают российские ракеты.

О взрыве сообщают местные СМИ в Telegram.

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Взрывы в Одессе сейчас 19 апреля

В Одессе раздаются взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Одесса"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Одесса"
Скриншот сообщения по телеграммам-канала "Новости Одесса. Одесса"
Скриншот сообщения по телеграммам-канала "Новости Одесса. Одесса"

Тем временем в Украине во всех областях объявлена ракетная опасность, масштабная воздушная тревога продолжается.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 19 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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