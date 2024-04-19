Сильные взрывы в Одессе — ракетная атака на юг
19 апреля 2024 05:19
обновлено: 05:25
Дым поднимается после взрыва с утра. Иллюстративное фото: t.me/uniannet
Взрывы в Одессе сейчас 19 апреля были слышны около 05:15. На южные области улетают российские ракеты.
О взрыве сообщают местные СМИ в Telegram.
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В Одессе раздаются взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.
Тем временем в Украине во всех областях объявлена ракетная опасность, масштабная воздушная тревога продолжается.
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