В Одессе раздаются взрывы

Дым поднимается после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

В Одессе раздался мощный взрыв, сейчас, 19 апреля. В регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой выпуска баллистических ракет с юга.

Об этом сообщают журналисты Новости.LIVE.

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Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Обновлено: 14:10. В городе снова слышны взрывы.

Руководство города и области призывают горожан находиться в укрытиях.

Олег Кипер призвал горожан находиться в укрытиях. Фото: скриншот.

Геннадий Труханов призвал горожан находиться в укрытиях. Фото: скриншот.

В Силах обороны юга сообщили, что идет боевая работа по враждебным целям. При этом некоторые мониторинговые каналы пишут, что есть выход баллистики из временно оккупированного Крыма.

Уведомление о боевой работе. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в ночь на 19 апреля Одесский регион снова страдал от агрессии оккупантов. Россияне в очередной раз пытались попасть в объекты критической инфраструктуры региона.