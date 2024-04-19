Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе раздаются взрывы arrow

В Одессе раздаются взрывы

19 апреля 2024 13:49
обновлено: 14:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе раздаются взрывы
Дым поднимается после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе раздался мощный взрыв, сейчас, 19 апреля. В регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой выпуска баллистических ракет с юга.

Об этом сообщают журналисты Новости.LIVE.

Читайте также:
В Одессе раздаются взрывы - фото 1
Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Обновлено: 14:10. В городе снова слышны взрывы.

Руководство города и области призывают горожан находиться в укрытиях.

В Одессе раздаются взрывы - фото 2
Олег Кипер призвал горожан находиться в укрытиях. Фото: скриншот.
В Одессе раздаются взрывы - фото 3
Геннадий Труханов призвал горожан находиться в укрытиях. Фото: скриншот.

В Силах обороны юга сообщили, что идет боевая работа по враждебным целям. При этом некоторые мониторинговые каналы пишут, что есть выход баллистики из временно оккупированного Крыма.

В Одессе раздаются взрывы - фото 4
Уведомление о боевой работе. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в ночь на 19 апреля Одесский регион снова страдал от агрессии оккупантов. Россияне в очередной раз пытались попасть в объекты критической инфраструктуры региона.

Одесса
взрыв
Одесская область
Новости Одессы
воздушная тревога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость