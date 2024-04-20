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В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо

20 квітня 2024 16:35
оновлено: 17:09
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо
Вибух. Фото ілюстративне: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі пролунав потужний вибух, зараз, 20 квітня. В регіоні оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою пуску ракет з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ закликали містян перебувати в укриттях. 

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Заклик перебувати в укриттях. Фото: скриншот

Оновлено: Місцеві ЗМІ повідомляють про приліт ракети у житловий будинок на околицях Одеси. Поки інформація про постраждалих не надходила. Офіційних коментарів також немає. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, російські війська продовжують ракетний терор Одещини. З самого ранку ворог декілька разів атакував регіон керованими ракетами та балістикою, є пошкодження інфраструктури.

Одеса
війна
вибух
Одеська область
Одеська ОДА
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