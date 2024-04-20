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В Одессе раздался мощный взрыв — что известно

20 апреля 2024 16:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе раздался мощный взрыв — что известно
Взрыв. Фото иллюстративный: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе раздался мощный взрыв, сейчас, 20 апреля. В регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой пуска ракет из акватории Черного моря.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ призвали горожан находиться в укрытиях.

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Призыв находиться в укрытиях. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, российские войска продолжают ракетный террор Одесской области. С самого утра враг несколько раз атаковал регион управляемыми ракетами и баллистикой, повреждение инфраструктуры.

Одесса
война
взрыв
Одесская область
Одесская ОГА
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