Атака на Одессу — увеличилось количество пострадавшего жилья в результате ракетного удара

Разрушенный дом в Одессе. Фото: ОМР

Вчера к вечеру российские террористы атаковали Одессу, выпустив из самолетов стратегической авиации три ракеты по частному сектору. В результате падения обломков повреждены полсотни домов, еще два полностью разрушены.

Уточненные данные сегодня опубликовала пресс-служба Одесского городского совета.

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Поврежденное имущество

Кроме этого, в домах одесситов выбиты почти 300 окон, разбиты крыши. На месте работают оперативный штаб и коммунальные службы.

"62 заявления на восстановление окон и входных дверей принято Хаджибейской районной администрацией. Работа продолжается", — говорится в сообщении.

Пострадавшие в результате атаки

Напомним, вчера сообщалось, что пострадали восемь человек, среди которых двое детей — три и четыре года. 80-летняя жительница одного из домов госпитализирована с ушибом головы. Также в больнице находится 3-летний мальчик с осколочными ранениями. Остальные от госпитализации отказались.

Также мы писали, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил о планах российских оккупантов увеличить интенсивность ударов по Украине до прибытия многоцелевых истребителей F-16. По его словам, Россия планирует поразить критическую энергетическую и другую важную инфраструктуру страны.

Добавим, Сергей Братчук предупредил о возможности активизации российских действий не только на фронте, но и с применением ракетно-дроновых атак. Он отметил, что вчера враг активно проводил действия в Одесской, Херсонской, Николаевской и других районах.