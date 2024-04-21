Потужний вибух пролунав в Одесі
В Одесі пролунав потужний вибух, зараз, 21 квітня. В регіоні оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою випуску балістичних ракет з півдня.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
У Повітряних силах повідомили, що наразі є загроза балістики. Окупанти запускають ракети з тимчасово окупованого Криму.
Керівництво міста та області закликають містян знаходитись в укриттях. При цьому мер міста уточнив, що є ще ворожі цілі на Одесу.
Загроза балістичного озброєння — що це
Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.
Де зараз звучить повітряна тривога
Наразі повітряна тривога звучить в більшості областей України. Загроза балістичного озброєння наразі у південних, центральних та частково східних регіонах. Також червоним кольором позначена територія тимчасово окупованого Криму.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, станом на сьогодні, 21 квітня, ворог вивів на чергування у Середземне море три споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте запускати "Калібри" вони можуть навіть звідти.
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