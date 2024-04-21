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Мощный взрыв раздался в Одессе

21 апреля 2024 13:17
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Мощный взрыв раздался в Одессе
Выход ракеты. Фото иллюстративное: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе раздался мощный взрыв, сейчас, 21 апреля. В регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой выпуска баллистических ракет с юга.

Об этом сообщают журналисты Новости.LIVE.

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Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

В Воздушных силах сообщили, что сейчас угроза баллистики. Оккупанты запускают ракеты из временно оккупированного Крыма.

Мощный взрыв раздался в Одессе - фото 2

Руководство города и области призывают горожан находиться в укрытиях. При этом мэр города уточнил, что есть еще вражеские цели в Одессе.

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Олег Кипер призвал горожан находиться в укрытиях. Фото: скриншот.
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Геннадий Труханов призвал горожан находиться в укрытиях. Фото: скриншот.

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Где сейчас звучит воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в большинстве областей Украины. Угроза баллистического вооружения в южных, центральных и частично восточных регионах. Также красным цветом отмечена территория временно оккупированного Крыма.

Мощный взрыв раздался в Одессе - фото 5
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, по состоянию на сегодня, 21 апреля, враг вывел на дежурство в Средиземное море три снаряженных ракетоносителя. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако запускать "Калибры" они могут даже оттуда.

Одесса
взрыв
Одесская область
Одесская ОГА
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