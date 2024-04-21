Появились первые кадры с места попадания ракеты на Одесчине
Военные показали кадры поврежденных домов в Одесской области вследствие сегодняшнего баллистического удара. Ранее сообщалось, что взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные здания.
Фотографии опубликовали Силы обороны юга Украины.
Кроме этого, в ведомстве также уточнили, что в настоящее время уже известно о четырех пострадавших. Из них три человека и одна женщина. На месте продолжается ликвидация последствий атаки. Работают все необходимые службы.
Удар по Одесчине: что известно
Сегодня после обеда захватчики нанесли удар баллистике по Одесчине. Целились враги по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры. В одном из поврежденных домов упал потолок. В частном дворе произошло возгорание сена.
Больше об атаке россиян
Напомним, вчера под вечер российские террористы атаковали Одессу, выпустив из самолетов стратегической авиации три ракеты по частному сектору. В результате падения обломков повреждены полсотни домов, еще два полностью разрушены. Кроме этого, в домах одесситов выбиты почти 300 окон, разбиты крыши. На месте работают оперативный штаб и коммунальные службы.
Пострадавшие в результате атаки
Вчера сообщалось, что пострадали восемь человек, среди которых двое детей — три и четыре года. 80-летняя жительница одного из домов госпитализирована с ушибом головы. Также в больнице находится 3-летний мальчик с осколочными ранениями. Остальные от госпитализации отказались.
Добавим, сегодня, 21 апреля, в Одессе объявлена штормовая опасность. Из-за сильного ветра на улицах города начали падать деревья. Один из них перекрыл движение транспорта по улице Приморской.
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