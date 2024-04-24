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Появились первые кадры с места попадания ракеты в Одессе

24 апреля 2024 10:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Появились первые кадры с места попадания ракеты в Одессе
Спасатель работает на месте попадания ракеты в Одессе 24 апреля. Фото: ГСЧС Одесчины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В сети появились первые кадры поврежденных домов в Одессе в результате сегодняшнего удара баллистикой по городу. Взрывной волной и обломками ракеты повреждено около 30 частных построек, на месте работают все соответствующие службы.

Фотографии опубликовали в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

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Спасатели работают на месте ракетного удара в Одессе 24 апреля. Фото: ГСЧС Одесчины

Последствия утреннего ракетного удара по Одессе 24 апреля

Сегодня утром Россия нанесла ракетный удар по Одессе с самолетов тактической авиации. В результате атаки пострадала 43-женщина, сейчас она находится в больнице.

В ДТЭК сообщают, что в результате атаки были повреждены воздушные линии, поэтому часть горожан пока осталась без света. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

"Временно без света осталась часть жилищ в Хаджибейском районе города. Работаем в усиленном режиме. Делаем все возможное, чтобы вернуть свет во все дома до конца дня", — говорится в сообщении.

Разрушение в здании в результате ракетного удара по Одессе 24 апреля
Разрушение в результате российского удара баллистикой по Одессе. Фото: соцсети
Упал потолок в здании в Одессе в результате ракетного удара по городу 24 апреля
Потолок упал в результате удара ракетой по Одессе. Фото: соцсети

Атаки России по Одесской области

Ранее мы писали, что ночью 23 апреля оккупанты совершили дроновую атаку по Одесскому региону. Большинство БпЛА удалось уничтожить силами ПВО, однако обломки одного из них упали на жилые дома в одном из районов города. От взрыва были повреждены десятки квартир, а во дворе загорелся пожар от автомобилей.

Также мы сообщали, что 21 апреля после обеда захватчики нанесли удар баллистике по Одесчине. Целились враги по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры. В одном из поврежденных домов упал потолок. В частном дворе произошло возгорание сена.

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