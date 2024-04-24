Россия пыталась попасть по бойцам ВСУ — Плетенчук рассказал о результате утренней атаки

Спасатели тушат пожар на месте попадания российской ракеты в Одессе. Фото: ГСЧС Одесщины

Российские оккупанты пытаются нанести огневые поражения по местам дислокации личного состава ВСУ. Сегодня утром враг направил ракету по базе хранения поврежденной техники в Одессе.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал спикер Сил обороны юга Украины, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.

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Результат удара

Военный отметил, что оккупанты хотели попасть в место скопления украинских военных, однако в результате утреннего удара ни один военнослужащий не пострадал. Среди гражданского населения жертв тоже нет.

"Да, эта локация относится к военной инфраструктуре. Однако это база хранения техники, которая уже получила повреждения" , — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук прокомментировал ракетный удар по Одессе 24 апреля. Фото: Новости.

Дорого обошлось

Враг не жалеет денег на атаки по территории Украины. Таким образом, и на сегодняшний утренний ракетный удар Россия потратила более десяти миллионов долларов.

"Можем отметить, что враг не жалеет боеприпасов для нанесения поражений. Эта атака обошлась ему примерно в 10 миллионов долларов. Ракетное вооружение достаточно современное, однако желаемого результата враг не достиг", — отметил военный.

Оперативный штаб

В настоящее время на месте ликвидации последствий вражеской атаки развернуты городские оперативные штабы. Сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами принимают заявления и консультируют по оформлению материальной помощи.

График работы:

24.04 — до 19:00,

25.04 — с 9:00 до 17:00.

На месте ракетного удара в Одессе был развернут оперативный штаб. Фото: Новости.

Кроме того, жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу:

ул. Генерала Петрова, 22 — с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни);

по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Работа оперативного штаба на месте ракетного удара в Одессе. Новости.LIVE

Ракетный удар по Одессе 24 апреля — что известно

Напомним, сегодня утром враг направил в Одессу ракеты из самолетов тактической авиации. В результате взрывной волной и обломками ракеты повреждено около 30 частных зданий. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

Ранее мы писали, что в результате сегодняшнего удара баллистикой остановились пригородные и междугородные поезда, на их восстановление нужно по меньшей мере два часа. Кроме того, жители Хаджибейского района временно остались без света.