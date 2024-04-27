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Загроза обстрілів висока — ракетоносії Росії чергують в акваторії Чорного моря

27 квітня 2024 09:15
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Лілія Швець
редактор
Загроза обстрілів висока — ракетоносії Росії чергують в акваторії Чорного моря
Російські підводні ракетоносії на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росія тримає два ракетоносії з "Калібрами" на чергуванні в акваторії Чорного моря. Наразі загроза обстрілів у Одеському регіоні надзвичайно висока, оскільки крилаті ракети можуть бути використані для атак на різні об'єкти на узбережжі та в морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі два споряджених ракетоносії з 8 "Калібрами";
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з них 1 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 6 суден, з них 2 прямували з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 7 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Російські кораблі на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ
Ситуація в морях. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ворожу атаку

Нагадаємо, російські загарбники у ніч на 27 квітня завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог випустив 34 ракети, з-поміж яких сили протиповітряної оборони збили 21.

Також ми писали, що росіяни атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.

Додамо, що Військово-морські сили України уразили одне із рятувальних суден ворога — "Комуна" — на північній стороні окупованого Росією Севастополя. У результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.

росія
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Одеська ОДА
Новини Одеси
загроза кораблів
ракетоносій

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