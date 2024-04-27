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Угроза обстрелов высокая — ракетоносители России дежурят в акватории Черного моря

27 апреля 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Угроза обстрелов высокая — ракетоносители России дежурят в акватории Черного моря
Российские подводные ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россия держит два ракетоносителя с "Калибрами" на дежурстве в акватории Черного моря. Пока угроза обстрелов в Одесском регионе чрезвычайно высока, поскольку крылатые ракеты могут быть использованы для атак на различные объекты на побережье и в море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море два снаряженных ракетоносителя с 8 "Калибрами";
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из них 1 носители крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 6 судов, из них 2 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, в Черное море прошли 7 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Российские корабли на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ
Ситуация в морях. Фото: ВМС ВСУ

Больше о вражеской атаке

Напомним, российские захватчики в ночь на 27 апреля нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. В общей сложности враг выпустил 34 ракеты, среди которых силы противовоздушной обороны сбили 21.

Также мы писали, что россияне атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.

Добавим, что Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага — "Коммуна" — на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.

россия
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Новости Одессы
угроза кораблей
ракетоноситель

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