"Комуна" окупантів не може виконувати завдання — Братчук розповів про ступінь пошкоджень судна
Вранці 21 квітня Військово-морські сили України уразили один із рятувальних суден ворога на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.
Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
Про пошкодження "Комуни"
Сили оборони нанесли удар по російському рятувальному судну "Комуна". За словами військового, це — одне з найстарших суден флоту Росії.
"Незважаючи на свій вік — досить поважний — цей корабель був обладнаний відповідним спорядженням та апаратурою для того, щоб працювати під час рятувальної операції. Мова йде про підводні човни", — прокоментував Сергій Братчук.
Перспективи ураження "Комуни"
За словами військового, Росія не має великої кількості рятувальних суден. Отже у разі наступного удару по військових кораблях проводити рятувальну операцію для окупантів стане великою проблемою.
"На сьогодні можемо говорити, що якщо нам вдасться знищити ще один підводний човен РФ у Чорному морі (а вже є один на рахунку), то рятувати вже не буде кому", — прокоментував речник ВМС ЗС України.
Нагадаємо, у Севастополі вранці 21 квітня пролунали вибухи, окупанти заявляли про ракетну атаку. Стало відомо, що в Сухарній бухті було уражено рятувальне судно "Коммуна". Також ми писали, що кадри пожежі, ймовірно, на пошкодженому кораблі опублікували в мережі.
Пізніше у ВМС підтвердили ураження судна та анонсували більше вибухів у окупантів. У відомстві зазначили, що схожі інциденти, як вчора зранку, будуть повторюватися й надалі.
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