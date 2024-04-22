"Комуна" окупантів не може виконувати завдання — Братчук розповів про ступінь пошкоджень судна

Рятувальне російське судно "Комуна", яке було уражене ВМС ЗСУ 21 квітня. Фото: росЗМІ

Вранці 21 квітня Військово-морські сили України уразили один із рятувальних суден ворога на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Про пошкодження "Комуни"

Сили оборони нанесли удар по російському рятувальному судну "Комуна". За словами військового, це — одне з найстарших суден флоту Росії.

"Незважаючи на свій вік — досить поважний — цей корабель був обладнаний відповідним спорядженням та апаратурою для того, щоб працювати під час рятувальної операції. Мова йде про підводні човни", — прокоментував Сергій Братчук.

Перспективи ураження "Комуни"

За словами військового, Росія не має великої кількості рятувальних суден. Отже у разі наступного удару по військових кораблях проводити рятувальну операцію для окупантів стане великою проблемою.

"На сьогодні можемо говорити, що якщо нам вдасться знищити ще один підводний човен РФ у Чорному морі (а вже є один на рахунку), то рятувати вже не буде кому", — прокоментував речник ВМС ЗС України.

Нагадаємо, у Севастополі вранці 21 квітня пролунали вибухи, окупанти заявляли про ракетну атаку. Стало відомо, що в Сухарній бухті було уражено рятувальне судно "Коммуна". Також ми писали, що кадри пожежі, ймовірно, на пошкодженому кораблі опублікували в мережі.

Пізніше у ВМС підтвердили ураження судна та анонсували більше вибухів у окупантів. У відомстві зазначили, що схожі інциденти, як вчора зранку, будуть повторюватися й надалі.