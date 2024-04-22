"Коммуна" окупантов не может выполнять задание — Братчук рассказал о степени повреждений судна

Спасательное российское судно "Коммуна", пораженное ВМС ВСУ 21 апреля. Фото: росСМИ

Утром 21 апреля Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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О повреждении "Коммуны"

Силы обороны нанесли удар по российскому спасательному судну "Коммуна". По словам военного, это одно из старейших судов флота России.

"Несмотря на свой возраст — достаточно почтенный — этот корабль был оборудован соответствующим снаряжением и аппаратурой для того, чтобы работать в ходе спасательной операции. Речь идет о подлодках", — прокомментировал Сергей Братчук.

Перспективы поражения "Коммуны"

По словам военного, у России нет большого количества спасательных судов. Следовательно, в случае следующего удара по военным кораблям проводить спасательную операцию для оккупантов станет большой проблемой.

"На сегодняшний день можем говорить, что если нам удастся уничтожить еще одну подлодку РФ в Черном море (а уже есть одна на счету), то спасать уже будет некому", — прокомментировал спикер ВМС ВС Украины.

Напомним, в Севастополе утром 21 апреля прогремели взрывы, оккупанты заявляли о ракетной атаке. Стало известно, что в Сухарной бухте было поражено спасательное судно "Коммуна". Также мы писали, что кадры пожара, вероятно, на поврежденном корабле опубликовали в сети.

Позже в ВМС подтвердили поражение судна и анонсировали больше взрывов у оккупантов. В ведомстве отметили, что подобные инциденты, как вчера утром, будут повторяться и дальше.