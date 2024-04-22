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Новий речник Сил оборони півдня України — хто замінить Гуменюк

22 квітня 2024 12:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Новий речник Сил оборони півдня України — хто замінить Гуменюк
Дмитро Плетенчук замінить на посаді речника Сил оборони півдня України Наталю Гуменюк. Фото: Дмитро Плетенчук
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Новим речником Сил оборони півдня України від сьогодні став Дмитро Плетенчук. До вказаного призначення військовий був речником ВМС України.

Цю інформацію підтвердив капітан Дмитро Плетенчук. 

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Призначення Дмитра Плетенчука

Капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук замінив на посаді речника Сил оборони півдня України Наталю Гуменюк.  Військову було вирішено виключити з цього угруповання військ у п'ятницю, 19 квітня.

"Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України", — сказав Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук — що відомо

Свою кар'єру Дмитро Плетенчук почав як пресофіцер 406 ОАБр КМП ВМС ЗС України у липні 2016 року, а з лютого 2019-го — був пресофіцером Оперативно-тактичного угрупування "Схід".  Також працював начальником пресслужби тактичної групи "Грім", з лютого по листопад 2022 року був пресофіцером Миколаївської ОВА.

З 2020 року Дмитро Плетенчук був офіцером служби зв’язків з громадськістю командування Військово-Морських сил ЗС України, а з травня минулого року і дотепер — речником ВМС ЗС України.

Нагадаємо, нещодавно у Силах оборони півдня вирішили провести ротаційні заходи щодо спікерки Наталії Гуменюк. Було прийнято рішення виключити її з цього угруповання військ.

Одеса
війна
ВМС
Одеська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
Дмитро Плетенчук

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