Новий речник Сил оборони півдня України — хто замінить Гуменюк
Новим речником Сил оборони півдня України від сьогодні став Дмитро Плетенчук. До вказаного призначення військовий був речником ВМС України.
Цю інформацію підтвердив капітан Дмитро Плетенчук.
Призначення Дмитра Плетенчука
Капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук замінив на посаді речника Сил оборони півдня України Наталю Гуменюк. Військову було вирішено виключити з цього угруповання військ у п'ятницю, 19 квітня.
"Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України", — сказав Дмитро Плетенчук.
Дмитро Плетенчук — що відомо
Свою кар'єру Дмитро Плетенчук почав як пресофіцер 406 ОАБр КМП ВМС ЗС України у липні 2016 року, а з лютого 2019-го — був пресофіцером Оперативно-тактичного угрупування "Схід". Також працював начальником пресслужби тактичної групи "Грім", з лютого по листопад 2022 року був пресофіцером Миколаївської ОВА.
З 2020 року Дмитро Плетенчук був офіцером служби зв’язків з громадськістю командування Військово-Морських сил ЗС України, а з травня минулого року і дотепер — речником ВМС ЗС України.
Нагадаємо, нещодавно у Силах оборони півдня вирішили провести ротаційні заходи щодо спікерки Наталії Гуменюк. Було прийнято рішення виключити її з цього угруповання військ.
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