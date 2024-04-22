Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Новый спикер Сил обороны юга Украины — кто заменит Гуменюк arrow

Новый спикер Сил обороны юга Украины — кто заменит Гуменюк

22 апреля 2024 12:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
У Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України новий речник
Дмитрий Плетенчук заменит в должности спикера Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк. Фото: Дмитрий Плетенчук
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Новым спикером Сил обороны юга Украины с сегодняшнего дня стал Дмитрий Плетенчук. До указанного назначения военный был представителем ВМС Украины.

Эту информацию подтвердил капитан Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Назначение Дмитрия Плетенчука

Капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук заменил в должности спикера Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк. Военную решено было исключить из этой группировки войск в пятницу, 19 апреля.

"Начиная с сегодняшнего дня, приступаю к исполнению обязанностей начальника Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук — что известно

Свою карьеру Дмитрий Плетенчук начал как пресс-офицер 406 ОАБр КМП ВМС ВС Украины в июле 2016 года, а с февраля 2019 года был пресс-офицером Оперативно-тактической группировки "Восток". Также работал начальником пресс-службы тактической группы "Гром", с февраля по ноябрь 2022 года был пресс-офицером Николаевской ОВА.

С 2020 года Дмитрий Плетенчук был офицером службы связей с общественностью командования Военно-Морских сил ВС Украины, а с мая прошлого года и до сих пор - представителем ВМС ВС Украины.

Напомним, что недавно в Силах обороны юга решили провести ротационные мероприятия в отношении спикера Натальи Гуменюк. Было принято решение исключить его из этой группировки войск.

Одесса
война
ВМС
Одесская область
Новости Одессы
Наталия Гуменюк
Дмитрий Плетенчук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри