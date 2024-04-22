У Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України новий речник

Дмитрий Плетенчук заменит в должности спикера Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк. Фото: Дмитрий Плетенчук

Новым спикером Сил обороны юга Украины с сегодняшнего дня стал Дмитрий Плетенчук. До указанного назначения военный был представителем ВМС Украины.

Эту информацию подтвердил капитан Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Назначение Дмитрия Плетенчука

Капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук заменил в должности спикера Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк. Военную решено было исключить из этой группировки войск в пятницу, 19 апреля.

"Начиная с сегодняшнего дня, приступаю к исполнению обязанностей начальника Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук — что известно

Свою карьеру Дмитрий Плетенчук начал как пресс-офицер 406 ОАБр КМП ВМС ВС Украины в июле 2016 года, а с февраля 2019 года был пресс-офицером Оперативно-тактической группировки "Восток". Также работал начальником пресс-службы тактической группы "Гром", с февраля по ноябрь 2022 года был пресс-офицером Николаевской ОВА.

С 2020 года Дмитрий Плетенчук был офицером службы связей с общественностью командования Военно-Морских сил ВС Украины, а с мая прошлого года и до сих пор - представителем ВМС ВС Украины.

Напомним, что недавно в Силах обороны юга решили провести ротационные мероприятия в отношении спикера Натальи Гуменюк. Было принято решение исключить его из этой группировки войск.