Гуменюк звільнили з посади спікерки Сил оборони Півдня, — Генштаб

Наталія Гуменюк. Фото: РБК-Україна

У Силах оборони півдня вирішили провести ротаційні заходи щодо спікерки Наталії Гуменюк. Було прийнято рішення виключити її з цього угруповання військ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в п'ятницю, 19 квітня.

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"Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня", — йдеться у повідомленні.

Так, було прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів угруповання військ відсьогодні полковника Наталії Гуменюк.

Наразі триває відбір відповідного фахівця, який невдовзі стане спікером Сил оборони Півдня.

Водночас центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі.

Скриншот допису Генштабу

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