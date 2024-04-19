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Гуменюк звільнили з посади спікерки Сил оборони Півдня, — Генштаб

19 квітня 2024 08:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Гуменюк звільнили з посади спікерки Сил оборони Півдня, — Генштаб
Наталія Гуменюк. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Силах оборони півдня вирішили провести ротаційні заходи щодо спікерки Наталії Гуменюк. Було прийнято рішення виключити її з цього угруповання військ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в п'ятницю, 19 квітня.

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"Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня", — йдеться у повідомленні.

Так, було прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів угруповання військ відсьогодні полковника Наталії Гуменюк.

Наразі триває відбір відповідного фахівця, який невдовзі стане спікером Сил оборони Півдня.

Водночас центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі.

Гуменюк
Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника начальника Управління державної охорони Тараса Гребеннікова та заступника секретаря РНБО Олексія Соловйова. 

Також ми писали, що Зеленський звільнив заступника керівника ОП Андрія Сибігу. Його призначили першим заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

ЗСУ
звільнення
Генштаб ЗСУ
Наталія Гуменюк

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