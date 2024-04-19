Гуменюк уволили с должности спикерки Сил обороны Юга, — Генштаб

Наталья Гуменюк. Фото: РБК-Украина

В Силах обороны юга решили провести ротационные мероприятия по спикеру Натальи Гуменюк. Было принято решение исключить его из этой группировки войск.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 19 апреля.

Читайте также:

Увольнение Гуменюк

"Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины проведены ротационные мероприятия по отношению к начальнику Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга", — говорится в сообщении.

Так, было принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств группировки войск с сегодняшнего дня полковника Натальи Гуменюк.

В настоящее время идет отбор соответствующего специалиста, который вскоре станет спикером Сил обороны Юга.

В то же время, центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме.

Скриншот поста Генштаба

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя начальника Управления государственной охраны Тараса Гребенникова и заместителя секретаря СНБО Алексея Соловьева.

Также мы писали, что Зеленский уволил заместителя руководителя ОП Андрея Сибига. Его назначили первым замминистра иностранных дел Дмитрия Кулебы.