Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Гуменюк уволили с должности спикерки Сил обороны Юга, — Генштаб arrow

Гуменюк уволили с должности спикерки Сил обороны Юга, — Генштаб

19 апреля 2024 08:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Гуменюк уволили с должности спикерки Сил обороны Юга, — Генштаб
Наталья Гуменюк. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Силах обороны юга решили провести ротационные мероприятия по спикеру Натальи Гуменюк. Было принято решение исключить его из этой группировки войск.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 19 апреля.

Читайте также:

Увольнение Гуменюк

"Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины проведены ротационные мероприятия по отношению к начальнику Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга", — говорится в сообщении.

Так, было принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств группировки войск с сегодняшнего дня полковника Натальи Гуменюк.

В настоящее время идет отбор соответствующего специалиста, который вскоре станет спикером Сил обороны Юга.

В то же время, центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме.

Гуменюк
Скриншот поста Генштаба

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя начальника Управления государственной охраны Тараса Гребенникова и заместителя секретаря СНБО Алексея Соловьева.

Также мы писали, что Зеленский уволил заместителя руководителя ОП Андрея Сибига. Его назначили первым замминистра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

ВСУ
увольнение
Генштаб ВСУ
Наталия Гуменюк

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость