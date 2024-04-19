Гуменюк уволили с должности спикерки Сил обороны Юга, — Генштаб
В Силах обороны юга решили провести ротационные мероприятия по спикеру Натальи Гуменюк. Было принято решение исключить его из этой группировки войск.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 19 апреля.
Увольнение Гуменюк
"Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины проведены ротационные мероприятия по отношению к начальнику Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга", — говорится в сообщении.
Так, было принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств группировки войск с сегодняшнего дня полковника Натальи Гуменюк.
В настоящее время идет отбор соответствующего специалиста, который вскоре станет спикером Сил обороны Юга.
В то же время, центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя начальника Управления государственной охраны Тараса Гребенникова и заместителя секретаря СНБО Алексея Соловьева.
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