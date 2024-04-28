У ВМС розказали, скільки російських кораблів на чергуванні у Чорному морі

Військовослужбовець оберігає рух вантажного судна в Чорному морі.Фото: REUTERS/Thomas Peter

Станом на сьогодні, 28 квітня, ворог вивів на чергування у Середземне море споряджений ракетоносій. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 2 кораблів, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 13 суден, з них 4 прямувало з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 8 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Повідомлення про кількість російських кораблів у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по території України. В атаці ворог застосував ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.

Також ми писали, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.



Додамо, що Сили оборони України продовжують добивати у Севастополі залишки Чорноморського флоту Росії. 21 квітня підрозділи ВМС уразили рятувальний корабель "Коммуна". Чим унікальний він — читайте у матеріалі.