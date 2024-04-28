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Российские корабли на дежурстве — есть ли угроза для Одесчины

28 апреля 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В ВМС рассказали, сколько российских кораблей на дежурстве в Черном море
Военнослужащий оберегает движение грузового судна в Черном море. Фото: REUTERS/Thomas Peter
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На сегодня, 28 апреля, враг вывел на дежурство в Средиземное море снаряженный ракетоноситель. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 13 судов, из них 4 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, в Черное море прошли 8 судов, из них одно продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Сколько кораблей на дежурстве Россия держит в морях сегодня, 28 апреля
Сообщения о количестве российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Больше о вражеском флоте

Напомним, минувшей ночью российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В атаке враг применил ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Также мы писали, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.

Силы обороны Украины продолжают добивать в Севастополе остатки Черноморского флота России. 21 апреля подразделения ВМС поразили спасательный корабль "Коммуна". Чем уникален он – читайте в материале.

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