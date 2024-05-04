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Вместо Калибров теперь баллистика — Плетенчук рассказал о новой тактике россиян

4 мая 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Вместо Калибров теперь баллистика — Плетенчук рассказал о новой тактике россиян
Ракетный комплекс "Искандер-М". Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Калибры" неэффективны

По его словам, российские оккупанты оценили низкую эффективность применения ракет морского базирования. Ведь во время последней атаки, когда Россия применила ракеты "Калибр", большинство ракет были уничтожены.

"Большинство ракет, 5 из 6, были уничтожены. Поэтому враг прекрасно понимает малоэффективность применения морских носителей. В первую очередь из-за того, что сложно выйти в море. Хотя это не невыполнимо, подлодки могут выходить в море, это факт", — объяснил военный.

Он также сообщил, что в настоящее время в акватории Азово-Черноморского региона нет не только ракетоносителей, но и вообще российских кораблей.

"Когда враг выводит носители, мы всегда это знаем и предупреждаем. Поэтому время на реакцию всегда есть", — сказал спикер.

Вместо Калибров теперь баллистика - Плетенчук рассказал о новой тактике россиян - фото 1
Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: скриншот

"Искандеры" вместо "Калибров"

Кроме того, Дмитрий Плетенчук отметил, что российские военные избрали тактику применения баллистических ракет типа "Искандер" из Крыма. Они опаснее "Калибров" из-за своей скорости и мобильности.

"В первую очередь, это ракеты "Искандер-М". Это мобильная платформа, время на развертывание у нее небольшое. Скорость и время на реакцию меньше. Сейчас опасность заключается именно в применении ракетного вооружения из Крыма", — сказал он.

Напомним, что в ночь на 2 мая Россия направила в Одессу именно две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения "Новой почты" и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.

Одесса
Крым
Черное море
Одесская область
обстрелы
Одесская ОГА
Новости Одессы
Дмитрий Плетенчук

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