Вместо Калибров теперь баллистика — Плетенчук рассказал о новой тактике россиян

Ракетный комплекс "Искандер-М". Фото: РосСМИ

Российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Калибры" неэффективны

По его словам, российские оккупанты оценили низкую эффективность применения ракет морского базирования. Ведь во время последней атаки, когда Россия применила ракеты "Калибр", большинство ракет были уничтожены.

"Большинство ракет, 5 из 6, были уничтожены. Поэтому враг прекрасно понимает малоэффективность применения морских носителей. В первую очередь из-за того, что сложно выйти в море. Хотя это не невыполнимо, подлодки могут выходить в море, это факт", — объяснил военный.

Он также сообщил, что в настоящее время в акватории Азово-Черноморского региона нет не только ракетоносителей, но и вообще российских кораблей.

"Когда враг выводит носители, мы всегда это знаем и предупреждаем. Поэтому время на реакцию всегда есть", — сказал спикер.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: скриншот

"Искандеры" вместо "Калибров"

Кроме того, Дмитрий Плетенчук отметил, что российские военные избрали тактику применения баллистических ракет типа "Искандер" из Крыма. Они опаснее "Калибров" из-за своей скорости и мобильности.

"В первую очередь, это ракеты "Искандер-М". Это мобильная платформа, время на развертывание у нее небольшое. Скорость и время на реакцию меньше. Сейчас опасность заключается именно в применении ракетного вооружения из Крыма", — сказал он.

Напомним, что в ночь на 2 мая Россия направила в Одессу именно две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения "Новой почты" и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.