Вместо Калибров теперь баллистика — Плетенчук рассказал о новой тактике россиян
Российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.
Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.
"Калибры" неэффективны
По его словам, российские оккупанты оценили низкую эффективность применения ракет морского базирования. Ведь во время последней атаки, когда Россия применила ракеты "Калибр", большинство ракет были уничтожены.
"Большинство ракет, 5 из 6, были уничтожены. Поэтому враг прекрасно понимает малоэффективность применения морских носителей. В первую очередь из-за того, что сложно выйти в море. Хотя это не невыполнимо, подлодки могут выходить в море, это факт", — объяснил военный.
Он также сообщил, что в настоящее время в акватории Азово-Черноморского региона нет не только ракетоносителей, но и вообще российских кораблей.
"Когда враг выводит носители, мы всегда это знаем и предупреждаем. Поэтому время на реакцию всегда есть", — сказал спикер.
"Искандеры" вместо "Калибров"
Кроме того, Дмитрий Плетенчук отметил, что российские военные избрали тактику применения баллистических ракет типа "Искандер" из Крыма. Они опаснее "Калибров" из-за своей скорости и мобильности.
"В первую очередь, это ракеты "Искандер-М". Это мобильная платформа, время на развертывание у нее небольшое. Скорость и время на реакцию меньше. Сейчас опасность заключается именно в применении ракетного вооружения из Крыма", — сказал он.
Напомним, что в ночь на 2 мая Россия направила в Одессу именно две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения "Новой почты" и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.
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