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Збиття ракет і дронів над морем — які будуть наслідки

4 травня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Збиття ракет і дронів над морем — які будуть наслідки
Камінь на узбережжі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Повномасштабна війна в Україні не лише призвела до людських трагедій, але й суттєво погіршила екологічну ситуацію в акваторії Чорного моря. Збиті боєприпаси, які розриваються у повітрі та падають у море, стали ще однією загрозою для навколишнього середовища.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський

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Еколог попереджає, що ракети серйозно забруднюють воду вибуховими речовинами та паливом. Хоча відносно загального об’єму моря це може здатися незначною часткою, але біля узбережжя це стає серйозною проблемою. 

"Якщо ми говоримо, що ракета може нести до тонни вибухових речовин, а до цього потрібно ще додати реактивне паливо, яке вона містить, то дійсно таке джерело дуже серйозно забруднює воду", — підкреслив Владислав Балінський.

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Еколог Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE

Нелегальні каналізаційні стоки

Окремо він попереджає про загострення ситуації влітку, коли немає вітру, а Одеська затока накопичує наслідки неочищених каналізаційних стоків, які виходять прямо у Чорне море. В таких умовах водойма стає небезпечною, а забрудники залишаються біля узбережжя до першого сильного шторму.

"Узбережжя Одеси має до 12 метрів глибини. Вода мне встигає швидко очищуватися, особливо влітку, коли на морі повний штиль. Тому для людини вона може бути дуже небезпечною", — додав Балінський.

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Узбережжя Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вже дуже скоро пляжі Одеси знову заповняться відпочивальниками. Нині військова адміністрація спільно з містом проводять усі необхідні для цього заходи й після дозволу військових курортний сезон буде відкрито. Однак небезпека з моря все ж залишається. Яка саме, читайте в нашому матеріалі.

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
екологія

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