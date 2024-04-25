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Причини та наслідки поводів для Чорного моря — коментар еколога

25 квітня 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Причини та наслідки поводів для Чорного моря — коментар еколога
Еколог розповів, як поводі впливають на стан Чорного моря. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Останнім часом існує  загроза підвищення рівню води через збільшену кількість опадів, зокрема в Одеській області. Поводі у Чорному морі можуть бути спричинені як природними факторами так і антропогенним впливом, зокрема забрудненням водоймищ.

Що саме є причиною поводів та які наслідки вони за собою несуть в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів  хімік-біолог, голова ГО "Зелений лист" Владислав Балінський.
 

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Причини поводей можуть бути різні: як природні, так і антропогенні. Як зазначає еколог, якщо вода прибуває природнім шляхом це може бути сезонним явищем.

"Якщо природа може з цим сама впоратись — то вона переборить це сезонне явищу. Але зараз ми спостерігаємо, що й людина додає антропогенного впливу", — зазначає Владислав Балінський.
 

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Еколог Владислав Балінський про причини поводей. Фото: Новини.LIVE

За його словами, одним із найпоширеніших негативних наслідків є забруднення водних басейнів. Це стається зазвичай через те, що забрудненні води поводями вимиває до басейнів морів чи інших водоймищ.

"Під час затоплення як раз накопичуються забруднюючи речовини біль непрацюючих очисних споруд. Та потім, під час поводі, воно все змивається у відкриті водоймища", — прокоментував еколог. 

Стан Чорного моря зараз

Владислав Балінський зазначив, що наразі якість води та умови у Чорному морі змінюються в залежності від метео- та гідрологічних умов. Так, стан води в акваторії та біля узбережжя може відрізнятись навіть в межах  кількасот метрів.

"Наразі одні частині узбережжя гідрологічні умови погані, проте на іншій можуть бути хорошими. Ці показники динамічно змінюються", — сказав фахівець.

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Стан Чорного моря змінюється постійно. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що найближчим часом в Одеському регіоні очікуються значні підвищення рівнів води на 0.2-0.7 м над поточними рівнями. Через повідь є висока ймовірність затоплення траси Одеса-Рені. 

Одеса
Чорне море
повінь
вода
Новини Одеси
екологія
рівень моря
забруднення
хімікати

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