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На Одещині планують відремонтувати заклади освіти —  оголосили тендер на 99 мільйонів

25 квітня 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині планують відремонтувати заклади освіти —  оголосили тендер на 99 мільйонів
В Одеській області на реконструкцію закладу освіти витратять десятки мільйонів. Фото ілюстративне: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Болградському районі Одещини планують реконструювати будівлю ліцею разом із початковою школою та гімназією. Наразі на роботи хочуть виділити понад 99 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE  дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про акукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю на реконструкцію будівлі Арцизького ліцею № 5 з початковою школою та гімназією на вул. Свободи,115 оголосив відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради.

Аукціон проведуть 13 травня, а підрядник, який отримає підряд, має здати роботу до кінця 2025 року. Загальна сума закупівлі — 99 266 281 гривень.

Раніше міський голова Арциза Сергій Парпуланський заявив, що Європейський інвестиційний банк надасть 80 млн грн у вигляді субвенції, а з бюджету громади буде виділено ще 20 млн грн. Будівництво буде тривати приблизно два роки.

Що планують зробити

  • перенести дерева;
  • підсилити фундамент;
  • укріпити стіни;
  • провести ізоляційні роботи;
  • укласти перекриття та покрівлю;
  • відреставрувати підлогу, стіни та стелю;
  • улаштувати пандус для людей з інвалідністю;
  • відремонтувати каналізацію та встановити необхідне сантехнічне обладнання;
  • встановити вентиліцію;
  • улаштувати сповіщувачі диму та тепла.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, що в селі Мирне на Одещині на території будинку культури переобладнають підвальне приміщення під споруду цивільного захисту. На роботи готові витратити понад 17 мільйонів гривень. Будівництво виконають коштом державного та обласного бюджетів. 

Раніше ми повідомляли, що в Одесі знову планується ремонтні роботи в одному з корпусів юридичної академії. Цього разу сума тендеру перевищує вісім мільйонів гривень.

Ми також писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що тендер оголосили уже вдруге, перший був скасований через відсутність пропозицій.

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