В Одесской области планируют отремонтировать учебные заведения — объявили тендер на 99 миллионов

В Одесской области на реконструкцию учебного заведения потратят десятки миллионов. Фото иллюстративное: УНИАН

В Болградском районе Одесской области планируют реконструировать здание лицея вместе с начальной школой и гимназией. В настоящее время на работы хотят выделить более 99 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендере

Закупку на реконструкцию здания Арцизского лицея №5 с начальной школой и гимназией по ул. Свободы,115 объявил отдел образования, молодежи и спорта Арцизского городского совета.



Аукцион будет проведен 13 мая, а подрядчик, который получит подряд, должен сдать работу до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 99 266 281 гривен.

Ранее мэр Арциза Сергей Парпуланский заявил, что Европейский инвестиционный банк предоставит 80 млн грн в виде субвенции, а из бюджета общины будет выделено еще 20 млн грн. Строительство будет длиться около двух лет.

Что планируют сделать

перенести деревья;

усилить фундамент;

укрепить стены;

провести изоляционные работы;

уложить перекрытие и кровлю;

отреставрировать пол, стены и потолок;

устроить пандус для людей с инвалидностью;

отремонтировать канализацию и установить необходимое сантехническое оборудование;

установить вентилицию;

устроить извещатели дыма и тепла.

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Напомним, что в селе Мирное в Одесской области на территории дома культуры переоборудовают подвальное помещение под сооружение гражданской защиты. На работы готовы потратить более 17 миллионов гривен. Строительство выполнят на средства государственного и областного бюджетов.

Ранее мы сообщали, что в Одессе снова планируется ремонтные работы в одном из корпусов юридической академии. В этот раз сумма тендера превышает восемь миллионов гривен.

Мы также писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений.