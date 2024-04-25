В Одесской области планируют отремонтировать учебные заведения — объявили тендер на 99 миллионов
В Болградском районе Одесской области планируют реконструировать здание лицея вместе с начальной школой и гимназией. В настоящее время на работы хотят выделить более 99 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Закупку на реконструкцию здания Арцизского лицея №5 с начальной школой и гимназией по ул. Свободы,115 объявил отдел образования, молодежи и спорта Арцизского городского совета.
Аукцион будет проведен 13 мая, а подрядчик, который получит подряд, должен сдать работу до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 99 266 281 гривен.
Ранее мэр Арциза Сергей Парпуланский заявил, что Европейский инвестиционный банк предоставит 80 млн грн в виде субвенции, а из бюджета общины будет выделено еще 20 млн грн. Строительство будет длиться около двух лет.
Что планируют сделать
- перенести деревья;
- усилить фундамент;
- укрепить стены;
- провести изоляционные работы;
- уложить перекрытие и кровлю;
- отреставрировать пол, стены и потолок;
- устроить пандус для людей с инвалидностью;
- отремонтировать канализацию и установить необходимое сантехническое оборудование;
- установить вентилицию;
- устроить извещатели дыма и тепла.
Больше о тендерах в Одесской области
Напомним, что в селе Мирное в Одесской области на территории дома культуры переоборудовают подвальное помещение под сооружение гражданской защиты. На работы готовы потратить более 17 миллионов гривен. Строительство выполнят на средства государственного и областного бюджетов.
Ранее мы сообщали, что в Одессе снова планируется ремонтные работы в одном из корпусов юридической академии. В этот раз сумма тендера превышает восемь миллионов гривен.
Мы также писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений.
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