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Причины и последствия паводков для Черного моря — комментарий эколога

25 апреля 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Причины и последствия паводков для Черного моря — комментарий эколога
Эколог рассказал, как паводки влияют на состояние Черного моря. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В последнее время существует угроза повышения уровня воды из-за увеличенного количества осадков, в частности и в Одесской области. Паводки в Черном море могут быть вызваны как природными факторами, так и антропогенным влиянием, в частности, загрязнением водоемов.

Что именно является причиной поводов и какие последствия они за собой несут в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал химик-биолог, глава ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский.
 

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Причины поводов могут быть разные: как природные, так и антропогенные. Как отмечает эколог, если вода прибывает естественным путем, это может быть сезонным явлением.

"Если природа может с этим сама справиться — то она преодолеет это сезонное явление. Но сейчас мы наблюдаем, что и человек оказывает антропогенное влияние", — отмечает Владислав Балинский.

Причины и последствия поводов для Черного моря - комментарий эколога - фото 1
Эколог Владислав Балинский о причинах поводов. Фото: Новини.LIVE

По его словам, одним из самых распространенных отрицательных последствий является загрязнение водных бассейнов. Это происходит обычно из-за того, что загрязнение воды поводьями вымывает в бассейны морей или других водоемов.

"Во время затопления как раз накапливаются загрязняющие вещества боли неработающих очистных сооружений. Но потом, во время павода, оно все смывается в открытые водоемы", — прокомментировал эколог.

Состояние Черного моря сейчас

Владислав Балинский отметил, что качество воды и условия в Черном море изменяются в зависимости от метео- и гидрологических условий. Так, состояние воды в акватории и у побережья может отличаться даже в пределах нескольких метров.

"Пока одни части побережья гидрологические условия плохие, однако на другой могут быть хорошими. Эти показатели динамично меняются" , — сказал специалист.

Причины и последствия поводов для Черного моря - комментарий эколога - фото 2
Состояние Черного моря меняется постоянно. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в ближайшее время в Одесском регионе ожидаются значительные повышения уровня воды на 0.2-0.7 м над текущими уровнями. Из-за повода высока вероятность затопления трассы Одесса-Рени.

Одесса
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наводнение
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