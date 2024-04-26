Стан Чорного моря: еколог розповів про загрози

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Вже дуже скоро пляжі Одеси знову заповняться відпочивальниками. Нині військова адміністрація спільно з містом проводять усі необхідні для цього заходи і після дозволу військових курортний сезон буде відкрито. Однак небезпека з моря все ж залишається.

Про те, наскільки безпечно сьогодні купатися у Чорному морі, журналісти Новини.LIVE дізналися в еколога Владислава Балінського.

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Стан Чорного моря

Чорне море та його узбережжя завжди були улюбленим місцем українців для відпочинку під час літньої відпустки. Однак за останні два роки воно перетворилося з курорту на південний форпост, який охороняє нашу країну від ворога. Від наслідку бойових дій та природних катастроф стан водойми значно змінився.

Узбережжя Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні науковці проводять багато дослідів та моніторингів стану Чорного моря. Це необхідно, аби не допустити екологічної трагедії, яка може призвести до невідомих наслідків. За словами еколога Владислава Балінського, море знаходиться у постійній динаміці, і саме в Одеській затоці усе залежить від напрямку вітру, який є найголовнішим очисним фільтром.

"Але якщо загально казати про вплив торішньої трагедії на Каховській греблі, то вона сильно змінила стан Чорного моря. Екологи після підриву дамби щоденно брали проби води та фіксували дуже сильне опріснення води. Показники були десь 2-3 проміле, а це дуже низькі цифри", — розповів еколог Владислав Балінський.

Еколог Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE

Крім того, на загальний стан моря впливають й інші забрудники, такі як нафтопродукти та тяжкі метали. Найнебезпечнішою ситуація була всередині минулого літа, каже еколог. Однак в серпні ситуація почала покращуватися і море очистило себе. Але на дні залишилося багато решток фауни, рослин та сміття. І їхній вплив на водойму треба досліджувати.

Очищення після підриву Каховської ГЕС

Руйнування Каховської дамби у червні минулого року призвело до катастрофи. У Чорне море потрапила велика кількість сміття, бруду та хімічних речовин. Також у Дніпрі значно піднявся рівень води, яку течією винесло у море та воно опріснилося. Через це загинуло багато морських мешканців.

"Ми знаємо, що майже 30% усіх колоній мідій загинули. А для того, щоб відновити цю чисельність, потрібно декілька років. Також змінилося співвідношення гідробіонтів: ми бачимо, що минулого року збільшилася у морі кількість ракоподібних, адже була велика кількість їжі для них та умови, як у прісній водоймі", — додав еколог.

Еколог про очищення Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що окрім впливу диверсії на Каховській ГЕС, значно змінився вплив людини на акваторію. Це повʼязано цілорічним потраплянням стічних вод у Чорне море, що змінює стан та якість води.

Небезпека з Чорного моря

В Україні триває війна і серед небезпек з боку Чорного моря на першому місці залишається загроза мін. За словами еколога, окрім протикорабельних, у море після диверсії на Каховській греблі потрапили й міни, які закладалися на узбережжі.

"Вони тримаються на поверхні води. Це є небезпечним і становить загрозу для людини так само, як і на узбережжі", — наголосив Балінський.

Чайки літають над морем. Фото: Новини.LIVE

Також є загрози від хімічних та біологічних забруднювачів. Це стосується наслідків ударів по критичній інфраструктурі (очисні споруди та комунікаційні мережі), які стікають у море. Після таких ударів необхідний постійний моніторинг стану та якості води.

Збиті боєприпаси у морі — яка шкода

Екологічних проблем в акваторії Чорного моря було достатньо й до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А війна додала проблем також з боєприпасами, які збиваються у повітрі та падають у море.

"Якщо ми говоримо, що ракета може нести до тонни вибухових речовин, а до цього потрібно ще додати реактивне паливо, яке вона містить. То дійсно таке джерело дуже серйозно забруднює воду. Треба розуміти, що співвідносно загальному обʼєму моря, це мала частка забрудників. Але якщо йдеться про потрапляння саме біля узбережжя, то потрібно розуміти, що це досить замкнена та мілководна система. Тож цілком може бути серйозний вплив", — сказав екозахисник.

Балінський про шкоду від ракет. Фото: Новини.LIVE

Окремо еколог наголошує, що особливо ситуація може погіршитися влітку, коли немає вітру й Одеська затока накопичує наслідки нелегальних каналізаційних стоків, які виходять прямо у Чорне море. Тоді водойма стає небезпечною, адже забрудники залишатимуться біля узбережжя до першого сильного шторму.

Чи безпечно купатися у Чорному морі

Наразі морська вода відповідає санітарним нормам, які дозволяють у ній купатися. У звʼязку з ним цьогоріч в Одесі відбудеться відкриття курортного сезону, однак з певними безпековими обмеженнями. Тому що загроза з боку РФ залишається постійно. Але також людям варто слідкувати не лише за небезпекою від ворога, а й від природи.

"Поки біля нас живе божевільний сусід, ми не знаємо, що відбувається у нього в голові. З екологічної точки зору, у нас і до війни не завжди можна було купатися. Ми знаємо, що показники проб води іноді перевищували норми. Зараз теж нічого не змінилося. Для того, щоб сказати, чи саме зараз безпечно, потрібно отримати лабораторні показники, щоб бачити, який вміст кишкових та інших інфекцій є у морі", — зазначив громадський діяч.

Еколог про купання у Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Водночас еколог каже, що моніторинг води важливий також і для того, аби люди розуміли можливі ризики. У будь-якому разі до міста приїдуть відпочивальники, які захочуть хоча б раз пірнути в одеське Чорне море.

"Ми вже проходили це минулого року. Ми бачили, що це неминуче, бо якщо не відкривати море, то тоді потрібно посилювати заходи безпеки. Люди так чи інакше все одно відвідують море. І для одеситів це природно", — підсумував Владислав Балінський.

Люди відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE

Тож Одеса готується до літа та пляжного сезону, який розпочнеться цьогоріч з 1 червня. Звичайно, що загроза диверсій з боку країни-агресорки залишається постійно, а їхні наслідки невідомі нікому. Але попри це українці продовжують жити, відпочивати та насолоджуватися життям під теплим чорноморським сонцем.