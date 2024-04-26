Состояние Черного моря: эколог рассказал об угрозах

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Уже совсем скоро пляжи Одессы снова заполнятся отдыхающими. В настоящее время военная администрация совместно с городом проводят все необходимые для этого мероприятия и после разрешения военных курортный сезон будет открыт. Однако опасность с моря все же остается.

О том, как безопасно сегодня купаться в Черном море, журналисты Новини.LIVE узнали у эколога Владислава Балинского.

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Состояние Черного моря

Черное море и его побережье всегда были любимым местом украинцев для отдыха во время летнего отпуска. Однако за последние два года оно превратилось из курорта в южный форпост, охраняющий нашу страну от врага. В результате боевых действий и природных катастроф состояние водоема значительно изменилось.

Побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ученые проводят множество опытов и мониторингов состояния Черного моря. Это необходимо, чтобы не допустить экологическую трагедию, которая может привести к неизвестным последствиям. По словам эколога Владислава Балинского, море находится в постоянной динамике, и именно в Одесском заливе все зависит от направления ветра, который является главным очистительным фильтром.

"Но если говорить о влиянии прошлогодней трагедии на Каховской дамбе, то она сильно изменила состояние Черного моря. Экологи после подрыва дамбы ежедневно брали пробы воды и фиксировали очень сильное опреснение воды. Показатели были где-то 2-3 промилле, а это очень низкие цифры", — рассказал эколог Владислав Балинский.

Эколог Владислав Балинский. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, на общее состояние моря оказывают влияние и другие загрязнители, такие как нефтепродукты и тяжелые металлы. Самая опасная ситуация была внутри прошлым летом, говорит эколог. Однако в августе ситуация начала улучшаться и море очистило себя. Но на дне осталось много останков фауны, растений и мусора. И их влияние на водоем нужно исследовать.

Очистка после подрыва Каховской ГЭС

Разрушение Каховской дамбы в июне прошлого года привело к катастрофе. В Черное море попало большое количество мусора, грязи и химических веществ. Также в Днепре значительно поднялся уровень воды, которую вынесло в море и опреснилось. Из-за этого погибли многие морские жители.

"Мы знаем, что почти 30% всех колоний мидий погибли. А для того, чтобы восстановить эту численность, нужно несколько лет. Также изменилось соотношение гидробионтов: мы видим, что в прошлом году увеличилось в море количество ракообразных, ведь было большое количество пищи для них и условия, как в пресном водоеме", — добавил эколог.

Эколог об очищении Черного моря. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что кроме влияния диверсии на Каховской ГЭС, значительно изменилось влияние человека на акваторию. Это связано круглогодичным попаданием сточных вод в Черное море, что изменяет состояние и качество воды.

Опасность Черного моря

В Украине идет война и среди опасностей со стороны Черного моря на первом месте остается угроза мин. По словам эколога, кроме противокорабельных, в море после диверсии на Каховской дамбе попали и закладывавшиеся на побережье мины.

"Они держатся на поверхности воды. Это опасно и представляет угрозу для человека так же, как и на побережье", — подчеркнул Балинский.

Чайки летают над морем. Фото: Новини.LIVE

Также есть угрозы от химических и биологических загрязнителей. Это касается последствий ударов по критической инфраструктуре (очистные сооружения и коммуникационные сети), стекающие в море. После таких ударов необходим постоянный мониторинг состояния и качества воды.

Сбитые боеприпасы в море — какой вред

Экологических проблем в акватории Черного моря было достаточно и для полномасштабного вторжения России в Украину. А война добавила проблем с боеприпасами, которые сбиваются в воздухе и падают в море.

"Если мы говорим, что ракета может нести в тонну взрывчатых веществ, а к этому нужно еще добавить реактивное топливо, которое она содержит. Это действительно такой источник очень серьезно загрязняет воду. Надо понимать, что соотносительно общему объему моря, это малая доля загрязнителей. Но если речь идет о попадании именно у побережья, то нужно понимать, что это достаточно замкнутая и мелководная система. Так что вполне может быть серьезное влияние", — сказал экозащитник.

Балинский о вреде от ракет. Фото: Новини.LIVE

Отдельно эколог отмечает, что особенно ситуация может ухудшиться летом, когда нет ветра и Одесский залив накапливает последствия нелегальных канализационных стоков, выходящих прямо в Черное море. Тогда водоем становится опасным, ведь загрязнители будут оставаться у побережья до первого сильного шторма.

Безопасно ли купаться в Черном море

Пока морская вода соответствует санитарным нормам, которые позволяют в ней купаться. В связи с ним в Одессе состоится открытие курортного сезона, однако с определенными ограничениями безопасности. Потому что угроза со стороны РФ остается постоянно. Но также людям нужно следить не только за опасностью от врага, но и от природы.

"Пока у нас живет безумный сосед, мы не знаем, что происходит у него в голове. С экологической точки зрения, у нас и до войны не всегда можно было купаться. Мы знаем, что показатели проб воды иногда превышали нормы. Сейчас тоже ничего не изменилось. Для того чтобы сказать, безопасно ли сейчас, нужно получить лабораторные показатели, чтобы видеть, какое содержание кишечных и других инфекций есть в море", — отметил общественный деятель.

Эколог о купании в Черном море. Фото: Новини.LIVE

В то же время эколог говорит, что мониторинг воды важен также для того, чтобы люди понимали возможные риски. Во всяком случае, в город приедут отдыхающие, которые захотят хотя бы раз нырнуть в одесское Черное море.

"Мы уже проходили это в прошлом году. Мы видели, что это неизбежно, потому что если не открывать море, то тогда нужно усиливать меры безопасности. Люди так или иначе все равно посещают море. И для одесситов это естественно", — подытожил Владислав Балинский.

Люди отдыхают возле моря. Фото: Новини.LIVE

Одесса готовится к лету и пляжному сезону, который начнется в этом году с 1 июня. Конечно, угроза диверсий со стороны страны-агрессора остается постоянно, а их последствия неизвестны никому. Но, несмотря на это, украинцы продолжают жить, отдыхать и наслаждаться жизнью под теплым черноморским солнцем.