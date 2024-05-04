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Сбитие ракет и дронов над морем — какие будут последствия

4 мая 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Сбитие ракет и дронов над морем — какие будут последствия
Камень на побережье. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Полномасштабная война в Украине не только привела к человеческим трагедиям, но и существенно ухудшила экологическую ситуацию в акватории Черного моря. Сбитые боеприпасы, разрывающиеся в воздухе и падающие в море, стали еще одной угрозой для окружающей среды.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

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Эколог предупреждает, что ракеты серьезно загрязняют воду взрывчатыми веществами и топливом. Хотя по отношению к общему объему моря это может показаться незначительной долей, но у побережья это становится серьезной проблемой.

"Если мы говорим, что ракета может нести в тонну взрывчатых веществ, а к этому еще нужно добавить реактивное топливо, которое она содержит, то действительно такой источник очень серьезно загрязняет воду", — подчеркнул Владислав Балинский.

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Эколог Владислав Балинский. Фото: Новини.LIVE

Нелегальные канализационные стоки

Отдельно он предупреждает об обострении ситуации летом, когда нет ветра, а Одесский залив накапливает последствия неочищенных канализационных стоков, выходящих прямо в Черное море. В таких условиях водоем становится опасным, а загрязнители остаются у побережья до первого сильного шторма.

"Побережье Одессы имеет до 12 метров глубины. Вода мне успевает быстро очищаться, особенно летом, когда на море полон штиль. Поэтому для человека он может быть очень опасным", — добавил Балинский.

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Побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE

Напомним, уже очень скоро пляжи Одессы снова заполнятся отдыхающими. В настоящее время военная администрация совместно с городом проводят все необходимые для этого мероприятия и после разрешения военных курортный сезон будет открыт. Однако опасность с моря все же остается. Какая именно, читайте в нашем материале.

Одесса
Черное море
Одесская область
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