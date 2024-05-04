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Споряджені ракетоносії — де є небезпека від російського флоту

4 травня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Споряджені ракетоносії — де є небезпека від російського флоту
Ракетоносії Росії. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 4 травня, ворог вивів на чергування у Середземне море споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 9 суден, з них 3 прямувало з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 2 судна, далі вони продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Російський флот на чергуванні у морях, 4 травня
Кількість ворожих кораблів на чергуванні. Фото: ВМС

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, що в ніч проти 27 квітня російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по території України. В атаці ворог застосував ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.

Також ми писали, що росіяни не виводять ракетоносії у Чорне море, адже бояться ударів з боку України, тож в акваторії ситуація не змінилася після останньої атаки РФ із використанням "Калібрів", коли було здійснено вісім пусків. Наразі окупанти тримають  ракетоносії у пунктах базування Чорного моря, до прикладу — порт Новоросійськ. Один із ворожих кораблів взагалі не пройшов тестування та ракети з нього не були запущені жодного разу.

Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.

Одеса
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