Снаряженные ракетоносители – где есть опасность от российского флота

Ракетоносители России. Фото иллюстративное: РосСМИ

На сегодня, 4 мая, враг вывел на дежурство в Средиземное море снаряженные ракетоносители. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 2 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 9 судов, из них 3 направлялось из пролива Босфор. Кроме того, к Черному морю прошли 2 судна, далее они продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Количество вражеских кораблей на дежурстве. Фото: ВМС

Больше о вражеском флоте

Напомним, что в ночь на 27 апреля российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В атаке враг применил ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Также мы писали, что россияне не выводят ракетоносители в Черное море, ведь боятся ударов со стороны Украины, поэтому в акватории ситуация не изменилась после последней атаки РФ с использованием "Калибров", когда было совершено восемь пусков. В настоящее время оккупанты держат ракетоносители в пунктах базирования Черного моря, к примеру — порт Новороссийск. Один из вражеских кораблей вообще не прошел тестирование и ракеты из него не были запущены ни разу.

Добавим, что потери Черноморского флота РФ большие и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.