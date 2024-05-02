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Загроза ударів від ворожих ракетоносіїв — яка ситуація в акваторії Чорного моря

2 травня 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Загроза ударів від ворожих ракетоносіїв — яка ситуація в акваторії Чорного моря
Ворожий флот перебуває на чергуванні в акваторії Середземного моря. Ілюстративне фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 2 травня, кораблі ворожого флоту чергують в акваторії Середземного моря. Росіяни не виводять ракетоносії у Чорне море, адже бояться ударів з боку України, тож в акваторії ситуація не змінилася після останньої атаки РФ із використанням "Калібрів", коли було здійснено вісім пусків. 

Про це в етері національного телемарафону повідомив Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Військовий зазначив, що наразі окупанти тримають  ракетоносії у пунктах базування Чорного моря, до прикладу — порт Новоросійськ. Один із ворожих кораблів взагалі не пройшов тестування та ракети з нього не були запущені жодного разу. 

"Це те, що він може зараз робити навіть з акваторії порту Новоросійськ, де і знаходяться усі ракетоносії. Крім одного — "Циклон", який ніколи не стріляв "Калібрами", не пройшов тестування, знаходиться поблизу Севастополя. На чергування максимально не виходять, тому що розуміють, що є загроза, але планують певні дії", — прокоментував Сергій Братчук.

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  • В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

     

Рух морем на паузі

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку жодного ворожого судна не  пройшло, а ні в сторону протоки Босфор, а ні від неї. 

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, що ракетоносії Росії чергують в акваторії Середземного моря. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже окупанти можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів. 

Але все одно Росія продовжує обстрілювати Одесу балістикаю, запускаючи ракети з території тимчасово окупованого Криму. За останні три доби ворог здійснив три ракетні удари по цивільному населенню, внаслідок яких є руйнування інфраструктури, постраждалі та жертви серед мирних одеситів. 

Однак Сили оборони України продовжують добивати у Севастополі залишки Чорноморського флоту Росії. Так,  підрозділи ВМС уразили рятувальний корабель "Коммуна". Чим унікальний він — читайте у матеріалі

Одеса
російські війська
Чорне море
корабель
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
флот
ракетний удар
загроза кораблів
ракетоносій

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