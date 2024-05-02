Загроза ударів від ворожих ракетоносіїв — яка ситуація в акваторії Чорного моря

Ворожий флот перебуває на чергуванні в акваторії Середземного моря. Ілюстративне фото: УНІАН

Станом на сьогодні, 2 травня, кораблі ворожого флоту чергують в акваторії Середземного моря. Росіяни не виводять ракетоносії у Чорне море, адже бояться ударів з боку України, тож в акваторії ситуація не змінилася після останньої атаки РФ із використанням "Калібрів", коли було здійснено вісім пусків.

Про це в етері національного телемарафону повідомив Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.



Військовий зазначив, що наразі окупанти тримають ракетоносії у пунктах базування Чорного моря, до прикладу — порт Новоросійськ. Один із ворожих кораблів взагалі не пройшов тестування та ракети з нього не були запущені жодного разу.



"Це те, що він може зараз робити навіть з акваторії порту Новоросійськ, де і знаходяться усі ракетоносії. Крім одного — "Циклон", який ніколи не стріляв "Калібрами", не пройшов тестування, знаходиться поблизу Севастополя. На чергування максимально не виходять, тому що розуміють, що є загроза, але планують певні дії", — прокоментував Сергій Братчук.

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В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі — 2 кораблі, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет. https://t.me/ukrainian_navy/6217

Рух морем на паузі

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку жодного ворожого судна не пройшло, а ні в сторону протоки Босфор, а ні від неї.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, що ракетоносії Росії чергують в акваторії Середземного моря. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже окупанти можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.



Але все одно Росія продовжує обстрілювати Одесу балістикаю, запускаючи ракети з території тимчасово окупованого Криму. За останні три доби ворог здійснив три ракетні удари по цивільному населенню, внаслідок яких є руйнування інфраструктури, постраждалі та жертви серед мирних одеситів.



Однак Сили оборони України продовжують добивати у Севастополі залишки Чорноморського флоту Росії. Так, підрозділи ВМС уразили рятувальний корабель "Коммуна". Чим унікальний він — читайте у матеріалі