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Ворожі обстріли Одеси — яка мета

2 травня 2024 09:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворожі обстріли Одеси — яка мета
Сергій Братчук розповів про мету російський обстрілів Одеси. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини
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Одеса стала ціллю останніх атак Росії: ворог випускає по місту ракети із касетними боєприпасами, руйнує цивільну інфраструктуру та життя мирних одеситів. Однією з причин такої поведінки Росії є вихід Одещини до Чорного моря, проте стратегія винищування цивільних може бути й проявом бажання перемовин. 

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
 

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За словами Сергія Братчука, Одещина розташована дуже вигідно з боку економіки та обороноздатності регіону. Окрім цього,  вихід до акваторії Чорного моря не дає росіянам спокою, адже діючи порти України — важлива складова усієї економіки держави.

"З військово-економічної точки зору Одещина має відповідне геополітичне значення саме через порти та вихід до Чорного моря. Мета ворога, яка не була реалізована і, підкреслюю, не буде реалізована — перекрити Україні шлях до Чорного моря", — сказав речник УДА.

Окрім того, що Одещина як регіон має потужний економічний та промисловий потенціал, вона також посідає видатне місце в економіці  та обороноспроможності усієї України. Одеса для росіян — так звана омріяна фортеця, яку вони мріють, проте точно не зможуть захопити.

"Одещина посідає значне місце в економіці держави. Це той елемент обороноздатності та обороноспроможності насьогодні — вести війну проти агресора на перемогу. Тому зрозуміло, що ворог намагається порушити військовий та економічний потенціал", — прокоментував військовий.

Тиском примусити до перемовин

Росіяни атакують останнім часом місця скупчення цивільного населення — парки, зони рекреації, центр міста. Атаками по цивільних вони намагаються дестабілізувати атмосферу всередині регіону та змінити настрій українців — занурити людей в стрес та паніку. 

"Для того, що люди були в паніці, щоб люди були в постійному стресі. Це для того, щоб українці не могли реагувати на ті виклики і ризики, які на сьогодні існують. Ну і на цих емоціях вже будуть намагатися тиснути на нашу владу — вкидати проросійські нарративи, вкидати про перемир'я, наприклад", — зазначив Сергій Братчук.

Військовий додав, що важливим також є те, що Одеса остаточно поставила крапку в питанні своєї "українськості". Заздрість та бажання помститися також зчитується в запусках балістики по місту, адже окупанти не раз заявляли про свої мрії захопити регіон. 

Атаки по Одесі 

Три ночі поспіль ворог атакую Одесу балістикою. Так,  увечері 1 травня в Одесі оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. У місті прогриміли кілька потужних вибухів. Є влучання в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти".

Також 30 квітня  Росія знов завдала підступного удару по мирному населенню, поціливши в центральний район міста. Стало відомо, що окупанти випустили по Одесі три балістичні ракети типу "Іскандер-М".

Вдень 29 квітня Одеса зазнала чергового терору з боку російських загарбників. Відомо, що окупанти атакували місто балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом — металеві фрагменти та уламки  розлетілися на 1,5 км від місця обстрілу.

Одеса
російські війська
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
економіка
Сергій Братчук
ракетний удар
ракетоносій

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