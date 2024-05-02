Вражеские обстрелы Одессы — какая цель

Сергей Братчук рассказал о целях российских обстрелов Одессы. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесчины

Одесса стала целью последних атак России: враг выпускает по городу ракеты с кассетными боеприпасами, разрушает гражданскую инфраструктуру и жизнь мирных одесситов. Одной из причин такого поведения России является выход Одесщины в Черное море, однако стратегия истребления гражданских может быть и проявлением желания переговоров.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Власть над Черным морем

По словам Сергея Братчука, Одесщина находится очень выгодно со стороны экономики и обороноспособности региона. Кроме того, выход в акваторию Черного моря не дает россиянам покоя, ведь действуя порты Украины — важная составляющая всей экономики государства.

"С военно-экономической точки зрения Одесщина имеет соответствующее геополитическое значение именно из-за портов и выхода к Черному морю. Цель врага, которая не была реализована и, подчеркиваю, не будет реализована — перекрыть Украине путь к Черному морю", — сказал спикер УДА.

Кроме того, что Одесщина как регион обладает мощным экономическим и промышленным потенциалом, она также занимает выдающееся место в экономике и обороноспособности всей Украины. Одесса для россиян — так называемая мечтаемая крепость, которую они мечтают, однако точно не смогут захватить.

"Одещина занимает значительное место в экономике государства. Это тот элемент обороноспособности и обороноспособности сегодня — вести войну против агрессора на победу. Поэтому понятно, что враг пытается нарушить военный и экономический потенциал" , — прокомментировал военный.

Давлением принудить к переговорам

Россияне атакуют в последнее время места скопления гражданского населения – парки, зоны рекреации, центр города. Атаками по гражданским они пытаются дестабилизировать атмосферу внутри региона и изменить настроение украинцев — погрузить людей в стресс и панику.

"Для того, что люди были в панике, чтобы люди были в постоянном стрессе. Это для того, чтобы украинцы не могли реагировать на те вызовы и риски, которые сегодня существуют. Ну и на этих эмоциях уже будут пытаться давить на нашу власть — бросать пророссийские нарративы, бросать о перемирии, например", — отметил Сергей Братчук.

Военный добавил, что важно также то, что Одесса окончательно поставила точку в вопросе своей "украинскости". Зависть и желание отомстить также считывается в запусках баллистики по городу, ведь оккупанты не раз заявляли о своих мечтах захватить регион.

Атаки по Одессе

Три ночи подряд враг атакую Одессу баллистикой. Вечером 1 мая в Одессе объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. В городе прогремели несколько мощных взрывов. Есть попадание в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты".

Также 30 апреля Россия вновь нанесла коварный удар по мирному населению, попав в центральный район города. Стало известно, что кафиры выпустили по Одессе три баллистических ракеты типа "Искандер-М".

Днем 29 апреля Одесса подверглась очередному террору со стороны российских захватчиков. Известно, что кафиры атаковали город баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом — металлические фрагменты и обломки разлетелись на 1,5 км от места обстрела.