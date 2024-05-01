Ворожий флот загрожує ракетними обстрілами — яка ситуація у Чорному морі

Ворожі кораблі в акваторії моря. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 1 травня, ракетоносії ворожого флоту чергують в акваторії Середземного моря. Інші кораблі росіяни продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже окупанти можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



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В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі — 2 кораблі, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку пройшли:

до Азовського моря — 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 3 судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, що окупанти випустили по Одесі "Іскандер-М" з території тимсчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки є жертви та постраждалі серед цивільного населення. Зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною.



Раніше, вночі проти 27 квітня російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по території України. В атаці ворог застосував ракети типу "Калібр", які випустили з акваторії Чорного моря.



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