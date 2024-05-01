Вражеский флот грозит ракетными обстрелами — какая ситуация в Черном море
На сегодня, 1 мая, ракетоносители вражеского флота дежурят в акватории Средиземного моря. Остальные корабли россияне продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь оккупанты могут запускать "Калибры" даже со своих военных портов.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море — 2 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив прошли:
- к Азовского моря — 2 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 3 судна, из них ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.
Больше о вражеском флоте
Напомним, что оккупанты выпустили по Одессе "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. Учитывая боеприпас, атака по одесситам была умышленной.
Ранее, ночью против 27 апреля российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В атаке враг применил ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.
Также мы писали, что Силы обороны Украины продолжают добивать остатки Черноморского флота России в Севастополе. 21 апреля подразделения ВМС поразили спасательный корабль "Коммуна". Чем уникален он – читайте в материале.
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